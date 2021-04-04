Курск, , 15:05 — REGNUM В Курской области 4 апреля зарегистрировано 93 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе были выявлены 34 тыс. 388 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 31 тыс. 177 пациентов, в том числе 101 — за последние сутки. Скончались 592 человека.

Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки.