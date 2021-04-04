Луганск, 4 апреля, 2021, 15:22 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике на неизвестном взрывном устройстве, сброшенном боевиками вооруженных сил Украины, подорвался мирный житель, в результате чего он получил осколочные ранения средней степени тяжести, сообщил 4 апреля представитель управления Народной милиции ЛНР.

ИА Красная Весна Воронка от взрыва. Донбасс

Инцидент произошел на берегу реки Северский Донец в районе населенного пункта Николаевка.

«Н а неизвестном взрывном устройстве, сброшенном боевиками 80-й бригады с помощью БПЛА (беспилотного летательного аппарата — ИА REGNUM), подорвался мирный житель. В результате чего он получил множественные осколочные ранения средней тяжести», — сообщает пресс-служба НМ ЛНР.

Пострадавшего доставили в лечебное учреждение, где ему оказали медицинскую помощь.

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Напомним, ранее в Донецкой Народной Республике в результате сброса неизвестного взрывного устройства беспилотным летательным аппаратом, принадлежащим вооруженным силам Украины, погиб ребенок 2016 года рождения.