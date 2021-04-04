Москва, , 14:41 — REGNUM Совокупная стоимость приобретённых в России автомобилей в первые два месяца 2021 года выросла на 9% в годовом исчислении. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По оценкам экспертов, в январе и феврале 2021 года жители России потратили на покупку новых автомобилей 385 млрд рублей. За аналогичный период 2020 года этот показатель составил 353 млрд рублей.

Отмечается, что почти половина от всех потраченных денег пришлась на автомобили пяти марок. Лидером по продажам новых автомобилей в России в начале 2021 года стала южнокорейская компания KIA, на автомобили которой потратили 45 млрд рублей. На автомобили бренда BMW было потрачено 38 млрд рублей, затраты на покупки японской Toyota составили 37 млрд рублей.

Четвёртую строчку по общему объёму продаж заняла отечественная марка LADA (36 млрд рублей). Замкнул пятёрку южнокорейский производитель Hyundai, на автомобили которого жители России в первые два месяца года потратили 32 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В России подорожали подержанные автомобили