Минск, , 14:45 — REGNUM В Белоруссии за сутки выявили 1239 случаев заражения коронавирусом, сообщили 4 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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С начала пандемии в стране выявили 327 304 носителя коронавирусной инфекции, 318 033 из них выздоровели (1384 за сутки), 2285 — умерли (девять человек за сутки).

За сутки в Белоруссии провели 18 850 тестов на SARS-CoV-2. 5 443 694 теста провели в стране с начала пандемии.

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Напомним, в предыдущие сутки в Белоруссии подтвердили более 1,3 тыс. случаев заражения коронавирусом.