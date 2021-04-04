4 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Очередное резонансное смертельное ДТП в Москве снова обострило вопрос об ответственности водителей, которые часто нарушают Правила дорожного движения. Нужно ли сажать водителей за хулиганство на дороге и что делать со злостными нарушителями?

Александр Комаров, , 15:47 — REGNUM Очередное резонансное смертельное ДТП в Москве снова обострило вопрос об ответственности водителей, которые часто нарушают Правила дорожного движения. Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов в очередной раз напомнил общественности о предложениях, с которыми ранее уже выступал, а именно прописать в Уголовном кодексе РФ ответственность за «агрессивное» вождение, приравняв его к хулиганству, а также ввести уголовное наказание для тех водителей, которые нарушили ПДД более десяти раз.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Отметим, ДТП, которое стало поводом для очередной дискуссии, произошло 1 апреля на Смоленской площади. В результате него тяжёлые травмы получила женщина, которая управляла автомобилем Volkswagen. Позднее она скончалась в больнице. В Audi синего цвета был блогер и пранкер Эдвард Бил. По данным департамента транспорта столицы, с начала года он нарушил скоростной режим более 400 раз. Однако штрафы ему не прилетали. Теперь водителю Audi предстоит отвечать за гибель женщины. Пока Тверской суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определённых действий. В частности, до суда он не сможет оставлять своё жилое помещение и садиться за руль.

Эдвард Бил Erokhin

Эдвард Бил известен тем, что снимал провокационные видео и размещал их в интернете. Резонансное ДТП с его участием на Смоленской площади стало пищей для потока разных инициатив. В частности, депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») предложил создать в ГИБДД спецподразделение, которое бы мониторило социальные сети и искало хулиганов на дорогах. Не остались равнодушными к этой теме и на Урале.

«Наш репрессивный аппарат за нарушения ПДД фактически бездействует, и это очевидно из сложившейся ситуации. Произошла трагедия. И что? И ничего, если задуматься. Федерация автовладельцев России давно предлагает отличать понятие опасного вождения (которое прописано в ПДД и не имеет особого смысла) и агрессивного вождения. Агрессивное вождение должно в обязательном порядке быть в Уголовном кодексе России и приравниваться к хулиганству за рулём. Управляешь источником повышенной опасности и позволяешь себе шашечки — присядь и лишись прав, и совершенно необязательно ждать опасных последствий», — полагает Максим Едрышов.

Есть у общественника и ещё одно предложение. За систематическое нарушение Правил дорожного движения (от 10 и более раз) он предлагает привлекать водителей к уголовной ответственности.

«Ну, на крайний случай, хотя бы сродни немецкому идиотен-тест — когда водитель, несколько раз нарушивший ПДД, направляется с психологу с целью узнать, всё ли у него в порядке с психикой, и может ли он управлять авто (всё, естественно, за счёт водителя). Принятие данных норм просто необходимо, иначе мы так и будем ждать других жертв в ДТП», — говорит активист.

Отметим, ранее разделить понятия «опасное вождение» и «агрессивное вождение» предлагали в Национальном общественном центре безопасности движения. Инициативы представителя ФАР вызвали на форумах и в соцсетях неоднозначную реакцию.

ДТП с Эдвардом Билом Цитата из видео youtube.com: «Эдвард Бил о ДТП». ToHangOut. 01.04.2021. Россия

«Я двумя руками «за». Просто жизненно необходимо отобрать у обезьян гранаты. Иначе говоря, возможности быть безнаказанным за хулиганство на дороге. Может, начнем акцию по продвижению этой идеи?» — написал в комментарии к его записи журналист Анатолий Горлов.

«Я тоже всеми руками за, дебилов на дороге с каждым днем всё больше», — откликнулась Татьяна О.

Но есть и другие соображения. Местный житель Андрей Е. признался, что за три месяца был оштрафован десять раз. Часто ездит в Нижний Тагил по Серовскому тракту, а там «попробуй не слови». «Меня на идиотен-тест или сразу под стражу?!» — спросил гражданин у общественника.

А Кирилл М. в целом согласен с Едрышовым, но считает, что нарушителей нет смысла направлять к психологу. «Это лишняя канитель… Год посиделок реально образумит…» — надеется уралец.

Есть и те, кто выступает против этих новшеств в УК РФ. И у них имеются свои доводы. Один из посетителей портала Е1.ru, отмечает, что из-за большой загрузки дорог в часы пик некоторые водители просто вынуждены нарушать ПДД, «в пределах допустимого». Потому что иначе есть риск опоздать на работу, а в перспективе и вовсе её лишиться. Впрочем, с ним согласились не все. Другой форумчанин написал в ответ ему: «Возможно, вы правы, но чтобы не опаздывать, есть смысл выезжать раньше».

В целом же большинство посетителей портала согласны с предложениями активиста. С утра 4 апреля в опросе на ресурсе приняли участие 2908 пользователей, и 84% поддерживают его инициативы.

Параллельно граждане обсуждают перспективы наказания Эдварда Била. И часть форумчан сомневаются в том, что он понесёт серьёзную уголовную ответственность. Также некоторые интернет-пользователи не верят в то, что после очередного резонансного ДТП в России будут приняты решительные меры для предотвращения подобных трагедий. Во всяком случае, не в обозримом будущем. Есть, конечно, и оптимисты. Кто окажется прав, покажет время.