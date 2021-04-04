Париж, , 14:35 — REGNUM Бразильский форвард футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар может вернуться в состав команды «Барселона». Об этом 4 апреля сообщает газета Marca.

По информации источника, в настоящее время 29-летний футболист приостановил переговоры со своим нынешним клубом о продлении контракта, так как рассчитывает на то, что аргентинский форвард каталонцев Лионель Месси останется в команде из Барселоны.

Также указывается, что игрок сообщил руководству «Барселоны» о том, что он намерен вернуться в состав команды, так как он уже играл в составе каталонского клуба с 2013 по 2017 год.

Отметим, в нынешнем сезоне Неймар сыграл в составе «ПСЖ» 18 матчей и отметился в них 12 забитыми голами.