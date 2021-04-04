Москва, , 14:20 — REGNUM Риторика руководства Украины, усиливающая напряженность, обостряющая конфликт, далеко зашла и чревата самыми тяжелыми последствиями, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Их действия направлены на то, чтобы запугать людей, усилить напряжение в регионе. И никакой ответственности. А зачем она, если расчет на то, что «заграница нам поможет». А поможет ли она?» — рассуждает Володин в ТГ-канале.

Пока не поздно, руководству Украины надо сделать всё, чтобы реализовать Минские соглашения, уверен парламентарий.

Он поддержал предложение лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука — задействовать парламентскую четверку в рамках нормандского формата.

«Было бы правильно использовать эту возможность и пойти по этому пути. Но вместо этого начались гонения на Медведчука и его сторонников по партии», — полагает Володин.

«Заканчивайте нагнетать ситуацию на Донбассе, если не хотите завершить свою политическую карьеру в Гааге», — резюмировал спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Володин предложил исключить Украину из Совета Европы в связи с убийством ребенка в Донбассе.

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