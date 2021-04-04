Мадрид, , 14:33 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Атлетико» проявляет интерес к полузащитнику лондонской команды «Тоттенхэма» Гарри Уинксу. Об этом 4 апреля сообщает Sky Sports.

По информации источника, «Атлетико» интересовался возможностью приобретения 25-летнего игрока еще летом 2020 года и намерен заполучить игрока в свой состав, если будет такая возможность.

При этом ранее сам полузащитник рассказал, что у него в карьере в настоящее время трудный отрезок, так как ему не хватает игрового времени под руководством главного наставника «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.

Отметим, в нынешнем сезоне Гарри Уинкс сыграл в составе лондонской команды в 24 матчах и отметился в них двумя забитыми мячами и двумя голевыми пасами.