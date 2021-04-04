Ватикан, , 14:35 — REGNUM Папа Римский Франциск заявил о необходимости остановки гонки вооружений, победе над «менталитетом войны», а «ставшим пленниками конфликтов», особенно в Донбассе и Карабахе, пожелал живыми и здоровыми вернуться в свои семьи. Об этом 4 апреля римский понтифик сказал в традиционном пасхальном обращении «Граду и миру».

Папа Римский отметил, что пандемия COVID-19 развивается в «полную силу», а экономический и социальный кризис «бьет» по наиболее бедным.

« И несмотря на это, и это по истине возмутительно, не прекращаются военные конфликты, а военные арсеналы только наращиваются», — цитирует Римского понтифика ТАСС.

По словам Папы Римского, в мире сохраняется слишком много насилия.

«Господи, ты — наш мир, помоги победить менталитет войны. Позволь тем, кто стал пленниками этих конфликтов, особенно на востоке Украины и в Нагорном Карабахе, вернуться живыми и здоровыми и к своим семьям», — сказал он.

Папа Франциск также призвал остановить гонку вооружений.

«Внуши всем правительствам мира остановить новую гонку вооружений. Христос, дай мир возлюбленной и измученной Сирии, где миллионы людей живут в негуманных условиях», — добавил он, упомянув также зоны конфликтов на Ближнем Востоке, в Йемене, Ливии и Мьянме.

Напомним, 4 апреля праздник Пасхи празднуют верующие не только Католической церкви, но и протестанты, а также верные Армянской апостольской церкви.