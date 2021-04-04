Канберра, , 14:20 — REGNUM Австралийский боксер Тим Цзю, являющийся сыном абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе российского боксера Кости Цзю, получил предложение в $1 млн за поединок со своим соотечественником Майклом Зерафой. Об этом 4 апреля заявил промоутер Зерафы Брайан Аматруда, слова которого приводит портал News.com.au.

«Я устал видеть, как Тим оправдывается и избегает самого большого боя Австралии — боя Цзю против Зерафы. Тим — хороший боец, но он только что дрался с 36-летним боксером, который выходил из жесткого нокаута и потерпел второе поражение подряд. У Хогана также была серьезная травма», — сказал он.

Также Аматруда отметил, что, по его мнению, Тим Цзю еще не встречался с боксёром уровня Зерафы, который «находится в самом расцвете сил и сражается лучше всех в мире».

«Разговоры Тима о титуле чемпиона мира просто фанатичны. Почему бы ему не сразиться с самым лучшим в Австралии? Если он думает, что находится на другом уровне, то пускай согласится на бой и заработает легкие деньги!», — заключил промоутер Зерафы.

Отметим, 31 марта Тим Цзю провел удачную защиту своего титула Всемирной боксёрской организации (WBO) WBO Global в первом среднем весе, победив досрочно представителя Ирландии Денниса Хогана. На данный момент в активе ни разу непобежденного Цзю-младшего 18 побед (14 — нокаутом).