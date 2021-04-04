Лондон, , 14:08 — REGNUM Группа учёных при участии гитариста группы Queen Брайана Мэя построила модель строения астероида Дидим, который должен стать целью эксперимента американского аэрокосмического агентства NASA. Статья с описанием исследования опубликована в научном журнале Icarus.

Брайан Мэй является не только рок-музыкантом и автором многих хитов Queen, но и учёным-астрофизиком. Он вошёл в группу исследователей под руководством сотрудника Обсерватории Лазурного берега Юнь Чжана.

Предметом интереса этой исследовательской группы стал астероид Дидим, вокруг которого вращается более мелкий астероид Диморф. С помощью суперкомпьютера астрофизики обработали несколько моделей строения астроида, определив наиболее вероятную плотность и другие физические свойства Дидима.

Учёные установили, что астероид Дидим находится на грани сохранения стабильной формы. Небольшое уменьшение периода вращения астроида вызовет возмущение и приведёт к изменению его формы или потере массы.

Результаты этого исследования важны для предстоящей миссии NASA DART (Double Asteroid Redirection Test, с англ. — проверка перенаправления двойного астероида). В июне 2021 года NASA планирует отправить к этому астероиду космический аппарат, который должен будет столкнуться с Диморфом и изменить его орбиту. Этот эксперимент призван помочь учёным продвинуться в разработке систем защиты от астероидов.

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