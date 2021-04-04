Салехард, , 13:36 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 22 новых случаев заражения коронавирусом. Из них четыре случая зарегистрировано среди вахтовых работников. Об этом сообщает 4 апреля региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений на 21 случай.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 4 апреля 38 079 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 36 680 человек, 408 пациентов с COVID-19 скончались.