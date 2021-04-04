Мадрид, , 13:59 — REGNUM Бразильский нападающий мадридского футбольного клуба «Реал» Винисиус Жуниор попал в сферу интересов команды «Пари Сен-Жермен». Об этом 4 апреля сообщает испанская газета Marca.

По данным издания, в парижском клубе давно наблюдают за игрой 20-летнего футболиста и хотели бы заполучить его в свой состав.

При этом в «Реале» довольны игрой бразильца в команде и хотят сохранить его в команде во время летнего трансферного окна.

Отметим, Винисиус Жуниор выступает в составе «Реала» с 2018 года и в нынешнем сезоне сыграл в 26 матчах испанской Примеры, отметившись в них тремя забитыми мячами и тремя голевыми пасами.