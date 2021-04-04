Пролетарск, , 13:25 — REGNUM В Ростовской области будет проведена ещё одна проверка по факту выдачи непригодного жилья сиротам. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 4 апреля.

На этот раз следователи отправятся в Пролетарск, откуда поступил сигнал. В 2016 году сиротам выдали квартиры, где, по предварительной информации, отсутствуют отопление, горячая вода и вентиляция. Кроме того, при возведении дома были нарушены строительные нормы и правила противопожарной безопасности.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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