Санкт-Петербург, , 13:34 — REGNUM За последние сутки в Северной столице выявили 711 новых носителей коронавирусной инфекции, сообщили 4 апреля в федеральном оперативном штабе. Это всего на шесть случаев меньше, чем сутками ранее, но на три случая больше, чем два дня назад.

0 Скорая помощь Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Вторая волна эпидемии снижается, но медленно и нестабильно. Существует вероятность нового роста заболеваемости», — отмечают в Межведомственном координационном совете по борьбе с COVID-19 в Петербурге.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге лабораторно подтвердили 397 477 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 351 592 человека, в том числе 955 пациентов были выписаны за минувшие сутки.

За истекшие сутки в Петербурге медики и патологоанатомы констатировали 28 смертей от ковида. Это на восемь случаев меньше, чем в предыдущие сутки. Всего от этой болезни в городе с марта 2020 года скончались 12 394 человека.

По данным городского оперштаба, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 19 542 человека. Для больных с COVID-19 и пневмониями развернуто 5347 коек, из них свободны 987 коек, что составляет 18,5% от общего коечного фонда для коронавирусных больных. Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 28%. На ИВЛ находятся 167 пациентов.

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