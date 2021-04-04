Манчестер, Великобритания, , 13:44 — REGNUM Испанский голкипер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может покинуть команду после окончания текущего сезона. Об этом 4 апреля сообщает The Mirror.

По данным источника, со следующего сезона главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер собирается сделать основным голкипером Дина Хендерсона.

При этом 30-летний испанский футболист является наиболее высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги и потому в руководстве манчестерской команды могут выплатить игроку компенсацию для того, чтобы он согласился покинуть клуб.

Также в «МЮ» намерены получить за трансфер вратаря €50 млн, однако из-за последствий пандемии коронавируса, как считает издание, вряд ли кто-то станет приобретать игрока за такие деньги.

Отметим, в нынешнем сезоне Давид де Хеа принял участие в составе «МЮ» в 29 матчах, пропустив в них 37 мячей и десять раз сыграв «на ноль».