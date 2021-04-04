Ростов-на-Дону, , 13:18 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 15 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 4 апреля.

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Жертвами COVID-19 стали шесть женщин в возрасте от 48 до 93 лет и девять мужчин в возрасте от 62 до 83 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

За весь период пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 3 671 житель Ростовской области.

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