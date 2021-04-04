Ростов-на-Дону, , 13:09 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрирован 241 случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 4 апреля.

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Новые носители инфекции выявлены в 46 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (98). В остальных территориях обнаружены от одного до восьми заразившихся. Более четверти случаев приходится на возрастную категорию людей старше 66 лет, 8,7% — дети.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 81 803 жителя Ростовской области. Из них выздоровели 73 466 пациентов.

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