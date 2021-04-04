Тюмень, , 13:16 — REGNUM Лыжник Илья Семиков стал обладателем золотой награды в марафонской гонке на дистанции 50 км с общего старта классическим стилем на чемпионате России (ЧР), который проходит в Тюмени. Об этом 4 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Победное время Семикова, который выступает за Республику Коми, составило 2 часа 23 минуты 12,2 секунды.

Вторым стал Алексей Шемякин, представляющий Архангельскую область, который отстал от победителя на 10,7 секунды. Третьим к финишу пришел Андрей Собакарев, выступающий за Новосибирскую область, который отстал от лидера на +1 минуту 13,8 секунды.

Отметим, чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов ранее принял решение не участвовать в марафонской гонке.