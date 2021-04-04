Санкт-Петербург, , 13:18 — REGNUM В прилегающем к Петербургу Всеволожском районе Ленинградской области найдено тело 13-летнего подростка без внешних признаков насильственной смерти. Обстоятельства гибели несовершеннолетнего будут установлены в рамках доследственной проверки.

Как сообщили 4 апреля в пресс-службе следственного управления СКР по Ленобласти, тело ребенка было найдено 3 апреля в лесном массиве на территории Всеволожского района. По предварительным данным, ребенок скончался от переохлаждения. Для установления точной причины смерти назначены экспертизы.

«В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.

По данным портала 47news, ученик шестого класса ушел из дома в Красногвардейском районе Петербурга 29 марта. Родственники обратились в полицию, к поискам подключились добровольцы. Тело школьника под куском ковролина было найдено волонтерами ПСО «Лиза Алерт» в двух километрах от города Мурино.