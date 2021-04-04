Москва, , 13:06 — REGNUM Сын художественного руководителя детской студии «Непоседы» Елены Пинджоян Кирилл погиб после падения с крыши. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщил PR-директор студии Петро Шекшеев.

По словам Шекшеева, несчастный случай произошел около 23:00 по московскому времени 3 апреля. Что именно произошло пока устанавливается. При этом Шекшеев опроверг информацию о том, что инциденту предшествовал некий конфликт.

Стоит отметить, что не далее как несколько дней назад Кирилл Пинджоян отпраздновал свое 14-летие.

Напомним, что «Непоседы» — это детская студия, основанная в 1991 году выпускницей режиссерского факультета МГУКИ Еленой Пинджоян.

В свое время выпускниками этой студии были такие достаточно известные артисты, как Сергей Лазарев, Влад Топалов, Анастасия Задорожная, солистки группы «Тату» Лена Катина и Юлия Волкова, а также ди-джей радио «Европа плюс» Сева Полищук.