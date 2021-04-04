Пекин, , 13:05 — REGNUM Китайская компания Huawei постарается компенсировать потери от сокращения производства смартфонов за счёт расширения выпуска других потребительских устройств, заявил исполняющий обязанности председателя правления Huawei Кен Ху. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

В 2020 году Huawei резко сократила объёмы производства смартфонов вследствие санкций правительства США, ограничивших доступ китайской компании к ряду комплектующих. Также Huawei продала бренд Honor, который был выделен в отдельную компанию.

Покидающий пост исполняющего обязанности председателя правления Huawei Кен Ху рассказал, что компания сосредоточит усилия на производстве других потребительских устройств, включая ноутбуки, планшеты, умные часы и телевизоры. Он добавил, что компания «рассчитывает на помощь мировых лидеров в восстановлении сотрудничества в полупроводниковой промышленности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году глобальная выручка Huawei достигла $136,1 млрд, что на 3,8% больше показателей 2019 года.

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