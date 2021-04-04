Краснодар, , 13:06 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» удовлетворил заявление об отставке своего главного тренера Мурада Мусаева и объявит имя его преемника в ближайшие дни. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба краснодарской команды.

«Руководство клуба пошло навстречу его (Мурадова) решению (об уходе в отставку). Имя нового главного тренера «быков» будет объявлено в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

Также в нем высказывается благодарность бывшему главному тренеру за его работу и пожелание успехов в дальнейшей карьере тренера.

Отметим, Мурад Мусаев стал и.о. главного тренера «Краснодара» весной 2018 года после отставки Игоря Шалимова, а в сезоне 2019/20 занял данный пост. Под его руководством команда два раза стала бронзовым призером чемпионата России.

Читайте ранее в этом сюжете: Гаджиев прокомментировал уход Мусаева с поста главного тренера «Краснодара»

Читайте развитие сюжета: Мусаев готов уйти из «Краснодара» после разгрома