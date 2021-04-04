Вашингтон, , 12:43 — REGNUM Джим Брайденстайн, возглавлявший американское аэрокосмическое агентство NASA в 2018—2021 годах, вошёл в совет директоров компании Viasat. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Для включения экс-главы NASA в состав совета директоров руководству Viasat пришлось расширить состав этого органа до восьми человек. В Viasat надеются, что опыт Брайденстайна поможет компании сохранить лидерские позиции в сфере спутникового телевидения.

В настоящее Viasat время работает над расширение своей орбитальной группировки, что позволит ей выйти на международный рынок. В 2021 году компания планирует вывести на околоземную орбиту три новых спутника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте президент США Джозеф Байден выдвинул на пост главы NASA кандидатуру Билла Нельсона. Чтобы стать главой NASA, Нельсону нужно получить поддержку профильного комитета сената и пройти голосование полного состава сената.

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