Киев, 4 апреля 2021, 12:54 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской 5 апреля посетят с официальным визитом Государство Катар, сообщили 4 апреля в пресс-службе президента Украины.
В ходе визита состоятся переговоры Владимира Зеленского с Эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и с главой правительства, министром внутренних дел Государства Катар Халидом бин Халифой Аль Тани.
Участники встречи обсудят вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической и военно-технической сферах и взаимодействие в рамках международных организаций. Результатом переговоров должно стать подписание ряда двусторонних договоров.
Елена Зеленская встретится с главой катарского фонда образования, науки и общественного развития Qatar Foundation Мозой бинт Нассер, а также с главой катарской государственной организации Qatar Museums Меяссой бинт Хамад Аль Тани и с супругой Эмира Катара Джавагир бинт Хамад бин Сухейм Аль Тани.