Курган, , 12:40 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 39 новых случая заражения коронавирусом. Из них 20 зарегистрированы в Кургане, сообщает 4 апреля региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 42 случая.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 3 апреля выявлено 19 422 случая заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечился 17 671 человек, скончались 355 пациентов с COVID-19.