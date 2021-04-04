Милан, Италия, , 13:18 — REGNUM Футбольный клуб «Милан» не намерен выкупать французского защитника туринской команды «Торино» Суалихо Мейте. Об этом 4 апреля сообщил журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

По данным источника, у руководства миланской команды не планов выкупать 27-летнего футболиста за €9 млн, и потому он вернется в состав «Торино».

Отметим, в текущем сезоне Суалихо Мейте сыграл в составе «Милана» в 15 матчах и отметился в них одной голевой передачей, также за время своей карьеры он выступал за такие клубы, как «Бордо», «Монако» и «Лилль».