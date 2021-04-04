4 апреля 2021 | Время чтения 7 мин

Ариф Асалыоглу, , 13:23 — REGNUM



Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Ливия призвала Анкару вывести сирийских наемников

Согласно сообщению портала Ahval News, председатель Президентского совета Ливии Мухаммед Менфи, избранный главой временного правительства, которое будет осуществлять управление страной до выборов, запланированных на 24 декабря, призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «вывести сирийских наемников и турецких военных экспертов из Триполи». В прошлую пятницу председатель Президентского совета Ливии Мухаммед Менфи посетил с рабочим визитом Турцию, где провел переговоры с Эрдоганом. В переговорах также приняли участие пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын и глава МИД Мевлют Чавушоглу. Как известно, Анкара перебросила большое количество боевиков из сирийского города Идлиб в Ливию. Ранее сообщалось, что Турция за участие в боевых действиях в Ливии обещала сирийским боевикам гражданство и денежное вознаграждение в 2000 долларов.

Состоялся саммит лидеров стран-участниц Тюркского совета

Как передает газета Yeni Asya, 31 марта в казахстанском городе Туркестан в онлайн-формате состоялся саммит лидеров стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Модератором заседания выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В саммите приняли участие первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В ходе мероприятия были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. По итогам саммита принята Декларация по культурным ценностям тюркских стран и статусу Совета.

Касым-Жомарт Токаев принял участие на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в онлайн-формате Akorda.kz

Фондовый рынок и туристический сектор рухнули

Как пишет газета Dünya Ekonomi, смена высшего руководства центробанка Турции пошатнула фондовый рынок. Амплитуда колебаний курса привела к оттоку иностранных инвестиций из страны. Их доля на Стамбульской фондовой бирже сократилась до 44,23% и достигла самого низкого уровня за всю историю. Кризис продолжается и в туристическом секторе, который в прошлом году понес большие убытки из-за свирепствующего по всему миру коронавируса. Число приезжающих в Турцию туристов сократилось почти на 80%. По словам депутата от Республиканской народной партии Четина Османа Будака, «министерство скрывает проблемы, туристический сектор снова ждут тяжелые времена».

Блинкен призвал открыть КПП на турецко-сирийской границе

Согласно газете Sözcü, на заседании Совета Безопасности ООН госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости открытия КПП «Онджюпынар» и «Баб-эс-Салям» на турецко-сирийской границе и КПП «Эль-Ярубия» на сирийско-иракской границе. Напомним, что в 2020 году Китай и Россия наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН по продлению трансграничных операций по доставке гуманитарной помощи Сирии через два контрольно-пропускных пункта на границе с Турцией. «На сегодняшний день нет веских причин, по которым Совет не одобрил бы открытие этих КПП. Перед странами — членами Совета стоит серьезная задача — открыть все три коридора для поставки гуманитарной помощи. Необходимо найти способ помочь людям. Мы несем за это ответственность», — сказал Блинкен.

Госсекретарь США Энтони Блинкен facebook.com/Antony John Blinken

Криптовалюта для турок — альтернатива традиционным инвестициям

Корреспондент портала Ahval News Дэвид Лепеска рассказал о повышенном интересе к криптовалюте в Турции. По его словам, ежедневный объем транзакций на ведущих криптовалютных биржах — Paribu и BtcTurk — в среднем достигает одного миллиарда долларов. Согласно результатам исследования, проведенного в феврале немецкой аналитической компанией Statista, Турция с показателями в 16% занимает четвертое место в мире по числу обладателей криптовалют. Как пишет Лепеска, ссылаясь на разговор с 30-летним турецким криптоинвестором, цифровая валюта ассоциируется у турецкой молодежи с «будущим и свободой». Отстранение председателя центробанка Турции Наджи Агбала стимулировало рост спроса на криптовалюту. Уже на следующий день количество поисковых запросов по слову «биткоин» в Турции увеличилось в четыре раза и достигло наивысших показателей в поисковой системе Google, отмечает журналист.

Турция предложила Израилю обменяться послами

Как передает Shaber, Турция готовиться сделать еще один шаг навстречу Израилю, с которым наметилась тенденция смягчения отношений в связи с последними событиями в Средиземноморье. По сообщениям израильских СМИ, Анкара предложила Тель-Авиву обменяться послами. «Турция готова направить посла в Израиль, как только израильское правительство возьмет на себя обязательство одновременно ответить взаимностью на эту меру», — сообщил высокопоставленный турецкий чиновник в интервью газете Israel Hayom. Израильская сторона при этом по-прежнему обеспокоена присутствием высокопоставленных официальных лиц радикального исламистского движения ХАМАС в Турции. «Мы хотим вывести отношения с Израилем на новый уровень. Наши отношения по линии разведки с Израилем продолжаются», — заявил ранее Эрдоган в беседе с журналистами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Tccb.gov.tr

Пентагон вновь призвал Анкару отказаться от С-400

Согласно газете Cumhuriyet, министр обороны США Ллойд Остин и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провели телефонный разговор. По итогам переговоров глава Пентагона сделал письменное заявление относительного того, что в ходе переговоров вновь была вновь затронута ситуация вокруг С-400 и состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и двустороннего оборонного сотрудничества. Также главы оборонных ведомств обсудили нестабильную обстановку на восточном и южном флангах НАТО, в том числе «вызовы, которые представляет собой Россия». Остин отметил важность работы по укреплению военного сотрудничества между США и Турцией и призвал Анкару не оставлять в своем распоряжении российские зенитно-ракетные комплексы.

ЕС продлили запрет на выдачу виз гражданам Турции

Как передает газета Sözcü, согласно обновленному «Ограничению на въезд в страну», страны Евросоюза пересмотрели правила выдачи виз в связи с пандемией коронавируса. Гражданам Турции вновь не будут их выдавать. Собеседования на получение виз станут проводиться только в исключительных случаях. Швейцария также объявила о запрете выдачи виз гражданам Турции. Австрия же, напротив, немного смягчила запреты и объявила о том, что визы будут выдаваться только журналистам «в порядке исключения».

«Ближневосточный марафон» Турции

Как передает корреспондент Ahval News Николас Морган, наблюдаются улучшения в турецко-саудовских отношениях, однако всё еще сохраняется напряженность в отношениях Турции и ОАЭ. После победы на выборах Джо Байден начал «марафон» по налаживанию отношений между Анкарой и арабскими странами. В сообщении говорится, что в последние годы «холодной войны» на Ближнем Востоке, Африке и Восточном Средиземноморье между ОАЭ и Турцией разыгралась жесткая конкуренция, Абу-Даби обвиняет Анкару в пропаганде и использовании политического ислама. Помимо того, ОАЭ до сих пор недовольна тем, что Турция оказала поддержку Катару в период блокады в 2017 году.

Корреспондент Ahval News Николас Морган Twitter.com/NikMorgan10

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Безвизовый режим и пересечение границ по внутренним паспортам между Турцией и Азербайджаном начнет действовать с 1 апреля

В Анкаре участились дискуссии по поводу досрочных выборов. В то время как члены Народного альянса (правящая Партия справедливости и развития и Партия националистического движения) выступают за проведение выборов в 2023 году, оппозиция настаивает на досрочном голосовании. Заместитель председателя Республиканской народной партии Озгюр Озель призвал власти: «Покажите, на что вы способны! Пусть народ примет решение! Пусть новый парламент примет новую конституцию!».

Экономический кризис ударил по автомобильной отрасли Турции. Компании одна за другой начали приостанавливать производство. После Oyak Renault и Tofaş производство также прекратила и Ford Otosan.

Проанализировав действия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за последние недели, The Times выдвинула предположение, что страну ждут досрочные выборы. Газета пишет, что главу правящей партии поддерживает 29% населения, что является самым низким показателем за всю историю.

Торговый представитель США Кэтрин Тай заявила, что на товары из Австрии, Великобритании, Индии, Италии, Испании и Турции могут быть введены повышенные пошлины.

Торговый представитель США Кэтрин Тай whitehouse.gov

Полиция жестко разогнала студентов Босфорского университета, собравшихся, чтобы публично протестовать против назначения попечителей университетов и требовать освобождения своих заключенных друзей. Полиция применила перцовые баллончики и избила студентов. Многие студенты были задержаны.

На прошлой неделе количество новых случаев заражения коронавирусом в Турции достигло 40 тысяч в день. В пятницу, 2 апреля, в стране был побит антирекорд по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом, которое составило 40 тысяч 806.