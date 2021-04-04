Екатеринбург, , 12:23 — REGNUM В Свердловской области за 3 апреля обнаружили 136 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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Среди заразившихся, в частности, оказались 35 жителей Екатеринбурга. Также они выявлены в Верхней Пышме, Верхней Синячихе, Ирбитском районе, Каменске-Уральском, Каменском районе, Качканаре, Кировграде и многих других территориях.

С начала пандемии коронавирус выявили в регионе у 83 051 человека. Выздоровели уже 76 435. За последние сутки скончались от COVID-19 десять граждан, а за весь период пандемии уже 2772.