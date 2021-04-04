Ереван, , 12:55 — REGNUM Президент Армении Армен Саркисян поздравил соотечественников в Армении, Карабахе и в диаспоре с праздником Пасхи. Поздравление армянского лидера было опубликовано 4 апреля его пресс-службой.

По словам Саркисяна, на сегодняшний день армяне «более, чем когда-либо» нуждаются в том, чтобы «сплотившись, с верой и великой преданностью приступить к делу восстановления и усиления… Родины».

Армянский лидер отметил трудные и тревожные времена, которые переживает народ Армении. Армянский народ, по его словам, проходит через испытания.

«Свет Воскресения должен сделать нас более мудрыми, осмотрительными и решительными в наших решениях и действиях», — подчеркнул Саркисян.

Президент Армении призвал помогать друг другу, в особенности же соотечественникам, несущим «глубокую боль утраты в своих очагах и сердцах».

Он также призвал быть терпимыми друг к другу и объединить силы в Армении, Арцахе и диаспоре «чтобы суметь встать на ноги, смягчить боль и вылечить раны, доказать, что мы можем излечиться даже от самых тяжёлых ударов и вновь встать на путь победы».

Напомним, Армянская апостольская церковь наряду с Католической церковью и протестантами использует григорианский календарь, в соответствии с которым Пасха в 2021 году празднуется 4 апреля.