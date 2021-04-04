Ханты-Мансийск, , 12:49 — REGNUM Биатлонистка Лариса Куклина победила в масс-старте на чемпионате России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске. Об этом 4 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Победное время Куклиной, которая выступает за Ямало-Ненецкий автономный округ, составило 37 минут 20,6 секунды при одном промахе.

Второе место заняла Наталья Ушкина, представляющая Республику Мордовия, отставшая от победительницы на +17,1 секунды при двух промахах. Третий результат показала Виктория Сливко, выступающая за Тюменскую область, которая отстала от победительницы на +34,6 секунды при одном промахе.

Отметим, масс-старт среди женщин закончил программу женских соревнований на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.