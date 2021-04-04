Филадельфия, США, , 12:48 — REGNUM Баскетбольный клуб «Филадельфия Сикерс» переиграл команду «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 4 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончился в пользу хозяев со счетом 122:113.

Наиболее результативным игроком встречи стал центровой «Филадельфии» из Доминиканской республики Карл-Энтони Таунс, который оформил в матче впечатляющий дабл-дабл с 39 очками и 14 подборами.

В составе «Миннесоты» самым результативным оказался легкий форвард Тобиас Харрис, набравший за игру 32 очка.

Отметим, в следующем матче «Филадельфия», выигравшая вторую подряд встречу, 5 апреля сыграет с клубом «Мемфис Гриззлиз». «Миннесота» потерпело второе поражение подряд и 6 апреля встретится с командой «Сакраменто Кингз».