Москва, , 12:06 — REGNUM Цены на подержанные автомобили в России выросли в результате влияния нескольких факторов, главным из которых стал рост цен на первичном рынке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные экспертов портала для продажи подержанных автомобилей «Авто.ру».

За последние несколько лет некоторые из приобретённых на первичном рынке автомобилей не только не потеряли в цене, но и подорожали. В частности, пятилетний хэтчбек Kia Picanto сейчас продаётся в среднем на 6% дороже, чем он стоил на первичном рынке в 2017 году. Схожая ситуация наблюдается и при продаже других моделей, включая Mazda CX-5, Renault Sandero, Toyota Hilux и Land Cruiser Prado.

Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков объяснил, что рост стоимости подержанных автомобилей связан с несколькими факторами, однако основной причиной является подорожание новых авто. Он отметил, что цены на первичном рынке растут из-за изменения курса валют, повышения НДС и ставки утилизационного сбора.

Заместитель генерального директора по продажам автомобилей с пробегом АО ABTODOM Владислав Хайновский добавил, что рост цен также подстегнул отложенный спрос и закрытие границ в 2020 году в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

«Начиная с лета 2020 автопроизводители постепенно и планомерно поднимали цены на новые автомобили. Вслед за повышением цен на новые авто выросли и цены на автомобили с пробегом», — подытожил эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в период с ноября 2020 года по декабрь этого же года средняя стоимость подержанного легкового автомобиля на российском авторынке выросла на 6,1%.

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