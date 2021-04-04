Пермь, , 12:06 — REGNUM В Пермском крае за 3 апреля выявили ещё 112 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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28 из новых выявленных проходят лечение в больницах. Ещё 84 лечатся на дому. Всего с начала пандемии в Прикамье обнаружили уже 51 703 носителя. Выздоровели 46 312.

В больницах находятся 696 граждан. От COVID-19 с начала пандемии скончались 1986 пациентов.