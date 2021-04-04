Амман, , 11:59 — REGNUM Сводный брат короля Иордании — бывший наследный принц Хамза ибн Хусейн подтвердил информацию о том, что его поместили под домашний арест. Об этом он заявил в видеозаписи, которую показал британский телеканал ВВС.

Принц рассказал, что его навестил начальник генерального штаба вооруженных сил Иордании, который сообщил, что члену королевской фамилии не следует выходить из дома, общаться или встречаться с какими бы то ни было людьми.

«Поскольку на тех встречах, где я присутствовал, или в социальных сетях по итогам мероприятий с моим участием была замечена критика правительства или короля», — пояснил принц суть претензий к нему.

При этом Хамза ибн Хусейн отметил, что ему лично не были предъявлены обвинения в критических замечаниях в адрес представителей власти.

Но при этом бывший наследник престола заявил, что он не несет ответственности за те «провалы в управлении», а также коррупцию и некомпетентность, которые, как он считает, преобладают в правительственной структуре Иордании последние 15−20 лет. Ситуацию в Иордании принц оценивает крайне негативно, считая, что все дошло до той точки, когда никто не может говорить или выражать мнение по любому вопросу и не быть затравленным, арестованным, замученным и не столкнуться с угрозами.

Напомним, ранее арабские СМИ сообщили, что в Иордании власти предотвратили заговоро против короля Абдаллы II. Были арестован член королевской семьи — Шериф Хасан бен Заид, а также бывший советниккороля Иордании Абдаллы II, экс-министр финансов Бассам Авадалла.