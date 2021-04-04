Донецк, , 12:49 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за сутки в результате лабораторных исследований подтвердили 24 случая инфицирования коронавирусом, сообщили 4 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения.

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Восьми пациентам диагноз установили клинико-эпидемиологически.

29 624 случая инфицирования выявили в Донецкой Народной Республике с начала пандемии, 21 223 инфицированных выздоровели, 2274 — умерли.

6127 инфицированных на данный момент получают лечение.