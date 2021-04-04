Воронеж, , 11:51 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 203 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 4 апреля в региональном оперативном штабе. Днём ранее, 3 апреля, сообщалось о 197 новых пациентах с ковидом.

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За минувшие сутки признаны выздоровевшими после COVID-19 ещё 206 пациентов. В статистику смертности вошли за последние 24 часа десять новых пациентов с подтверждённым коронавирусом.

С начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 75 954 человека, 70 631 выздоровел, скончался 2 871 воронежец с подтверждённым диагнозом COVID-19.