Детройт, США, , 11:51 — REGNUM Баскетбольный клуб «Нью-Йорк Никс» нанес поражение с преимуществом более чем в 40 очков команде «Детройт Пистонс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 4 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Литтл Сизарс-арена» в Детройте и закончилась победой гостей с разгромным счетом 81:125.

Наиболее результативным игроком встречи стал форвард «Никс» Джулиус Рэндл, который не смог немного добрать в матче до дабл-дабла с 29 очками и восемью подборами.

У «Детройта» самым результативным оказался легкий форвард Джерами Грант, набравший во встрече 16 очков.

Отметим, в следующем матче «Нью-Йорк», прервавший этой победой серию из трех подряд поражений, 6 апреля встретится с командой «Бруклин Нетс». «Детройт» выиграл прошлую встречу и в этот же день сыграет с клубом «Оклахома-Сити Тандер».