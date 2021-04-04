Москва, , 11:31 — REGNUM Актёр театра и кино Артём Тынкасов скончался в возрасте 50 лет. 4 апреля об этом сообщил директор театра «Гоголь-центр» Алексей Кабешев на своей странице в социальной сети Facebook.

«Умер Артём Тынкасов. Вот так. Хочу запомнить его таким. Всё, не могу ничего писать», — сообщил Кабешев.

Артём Тынкасов закончил московское Высшее театральное училище им. Щепкина в 1994 году, где позже сам преподавал актёрское мастерство. С этого же года Тынкасов работал в труппе «Театра «Содружество актёров Таганки», где пробовал свои силы и в режиссуре.

Также Тынкасов играл в театре им. Маяковского и «Современнике». Он снялся в нескольких кинопроектах, включая фильм 1989 года «Не покидай…» по мотивам сказки Уильяма Теккерея «Кольцо и роза».