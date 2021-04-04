Рязань, , 11:45 — REGNUM В Рязанской области 4 апреля подтверждён 51 случай заражения коронавирусом, что на один больше, чем за предыдущие сутки. В лечебных учреждениях находится 238 пациентов с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

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Всего в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 26 523 жителей. Выздоровели 24 593 человека, в том числе 57 — выписаны за истекшие сутки. В тяжёлом состоянии в больницах продолжают лечение 30 пациентов, из них 12 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По данным федерального оперативного штаба, зарегистрированы ещё три летальных исхода. Таким образом, от осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 379 человек.