Волгоград, , 11:42 — REGNUM В Волгоградской области 4 апреля выявлены 113 носителей коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки. выписаны после лечения ещё 105 пациентов, подтверждена смерть от COVID-19 пяти человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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Общее количество подтверждённых тестов на коронавирус в Волгоградской области достигло 54 071. Выздоровели 51 743 человека.

Осложнения, вызванные коронавирусом, стали причиной смерти 972 пациентов.