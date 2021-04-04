Брянск, , 11:42 — REGNUM В Брянской области 4 апреля подтверждён 91 случай заражения коронавирусом — на один больше, чем за предыдущие сутки. Общее количество выявленных носителей инфекции превысило 36 тысяч, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

С начала пандемии в Брянской области подтверждено 36 009 положительных тестов на коронавирус. Справились с заражением 35 153 человека, в том числе 84 пациента выписаны после выздоровления за минувшие сутки.

Лаборатории проверили 1637 тестов, всего выполнено 505 789 исследований на COVID-19.