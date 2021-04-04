Белгород, , 11:44 — REGNUM В Белгородской области 83 новых носителя коронавируса выявлены 4 апреля, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 66 пациентов, зарегистрированы два летальных исхода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области подтверждены 34 620 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 32 470 человек.

От осложнений, вызванных COVID-19, в регионе скончался 571 пациент.