Краснодар, , 11:22 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 109 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 4 апреля. Накануне, 3 апреля, сообщалось о 111 новых случаях заражения. Среди новых носителей инфекции 11 детей.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

За последние сутки больше всего новых носителей коронавируса выявили в Краснодаре — 31 положительный результат теста, в Сочи — 20 новых пациентов и в Новороссийске — восемь человек. Всего за сутки новые случаи заражения подтвердились в 22 муниципалитетах края.

С начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 42 808 жителей Кубани. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения составляет 754,3. На 4 апреля 37 596 пациентов выписано с выздоровлением. Скончались в общей сложности 2369 пациентов с COVID-19.

В ковид-стационарах региона остаются 1205 человек, 76 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, ещё один пациент находится на ЭКМО. С лёгкой формой заболевания дома находятся 1 638 человек.