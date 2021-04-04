Майами, США, , 11:50 — REGNUM Баскетбольный клуб «Майами Хит» уверенно обыграл команду «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 4 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Американ Эйрлайнс-Арена» в Майами и закончилась победой хозяев со счетом 115:101.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Кавальерс» Коллин Секстон, набравший во встрече 26 очков.

У «Майами» самым результативным оказался центровой Эдрис Адебайо, который смог оформить во встрече дабл-дабл с 18 очками и 11 подборами.

Отметим, в следующем матче «Майами», одержавший четвертую подряд победу, 7 апреля встретится с командой «Мемфис Гриззлиз». «Кливленд» проиграл пятую встречу подряд и 6 апреля сыграет с клубом «Сан-Антонио Спёрс».