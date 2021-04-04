Портленд, США, , 11:50 — REGNUM Баскетбольный клуб «Портленд Трэйл Блэйзерс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 4 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Мода-центр» в Портленде и закончилась победой хозяев с сокрушительным счетом 133:85.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Портленда» Си Джей Макколлум, набравший во встрече 20 очков.

У «Оклахомы» самым результативным стал легкий форвард Кенрич Уильямс, который смог набрать во встрече 18 очков.

Отметим, в следующем матче «Портленд», проигравший прошлый матч, 7 апреля встретится с командой «Лос-Анджелес Клипперс». «Оклахома» проиграл вторую встречу подряд и 6 апреля сыграет с клубом «Детройт Пистонс».