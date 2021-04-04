Симферополь, , 11:08 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 84 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 4 апреля в региональном оперативном штабе. Накануне, 3 апреля, сообщалось о 81 новом пациенте, 2 апреля было подтверждено 78 случаев заражения.

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Выздоровевшими за сутки признаны 11 пациентов, также зарегистрировано пять новых смертей среди пациентов с коронаврусом. В стационарах региона с ковидом и пневмонией находятся 1375 человек, 278 пациентов лечатся дома.

Всего с начала пандемии в Крыму положительные результаты тестов на коронавирус получили 37 955 человек, выздоровели 35 603 пациента, скончались 1092 человека.