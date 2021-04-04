Ханты-Мансийск, 4 апреля 2021, 11:05 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 преля сообщает региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 72 случая.
С начала пандемии на 4 апреля в Югре зарегистрировано 54 465 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровел 52 991 человек, скончались 784 пациента с COVID-19.