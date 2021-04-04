Москва, , 11:48 — REGNUM Свое мнение об уходе с занимаемой должности главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева высказал 4 апреля бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев.

«Возьмите даже таких мэтров, как Валерий Лобановский и Никита Симонян. Они начинали тренировать, будучи достаточно молодыми, и это не помешало им добиться успеха. Да и за плечами у Мусаева уже есть определенный опыт: он брал медали РПЛ и выходил с командой в групповой этап Лиги чемпионов», — заявил он в интервью RT.

Отметим, ранее главный наставник «Краснодара» Мурад Мусаев покинул занимаемую им должность после разгромного поражения от «Ахмата»

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля футбольный клуб «Ахмат» (Грозный) разгромил «Краснодар» в очередном матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 5:0.

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