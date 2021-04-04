Москва, , 11:00 — REGNUM Разработка эскизного проекта многоразовой ракеты-носителя среднего класса «Амур» будет завершена осенью 2021 года. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко в передаче «Большой космос» видеостудии «Роскосмос ТВ».

Блошенко рассказал, что к осени текущего года в госкорпорации определятся как с обликом самого носителя, так и с обликом наземной инфраструктуры. Он добавил, что разрабатываемая ракета «Амур» сможет выводить до 12 тонн полезной нагрузки при одноразовом использовании и около 10,5 тонны при многоразовом варианте с возвращением первой ступени.

«Это фактически наследник «Союза-2». Если посчитать количество деталей сборочных единиц — крупноузловых элементов — то в «Союзе-2» их 4500, а в «Амуре» их порядка 2000. То есть падение в два раза. Это простота, надёжность и стоимость», — отметил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке.

Ракета-носитель «Амур» (также известная как «Союз-7») разрабатывается ракетно-космическим центром «Прогресс». Планируется, что во второй половине 2020-х годов этот носитель сможет заменить всё семейство ракет «Союз-2».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что стартовый стол для ракет семейства «Амур» будет построен на космодроме «Восточный».

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